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Три пожара тушат в свердловских лесах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В лесах Свердловской области вновь регистрируются пожары. Сразу о трёх очагах возгорания сообщает ФБУ «Аивалесоохрана».
По данным лесопожарной службы на 02.00 2 июля, на землях лесного фонда области действовало 3 пожара на площади, пройдённой огнём, 14 гектаров. Отметим, что ещё вчера региона в сводке не было.
Всего на сегодняшний день в России действует 83 лесных пожара на общей площади 58 789 гектаров, из них 44 422 гектара леса горят в Бурятии.
Отметим, что сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что завтра на заседании регионального правительства будет подниматься вопрос об отмене особого противопожарного режима.
По данным лесопожарной службы на 02.00 2 июля, на землях лесного фонда области действовало 3 пожара на площади, пройдённой огнём, 14 гектаров. Отметим, что ещё вчера региона в сводке не было.
Всего на сегодняшний день в России действует 83 лесных пожара на общей площади 58 789 гектаров, из них 44 422 гектара леса горят в Бурятии.
Отметим, что сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что завтра на заседании регионального правительства будет подниматься вопрос об отмене особого противопожарного режима.
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