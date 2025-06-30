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В Свердловской области могут отметить особый противопожарный режим
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В четверг, 3 июля, на заседании правительства Свердловской области собираются поднять вопрос о возможности отменить особый противопожарный режим с 4 июля.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер. Он уверен, что погода позволяет это сделать.
Он также отметил ответственность жителей регионов, заявив, что случаев разведения костров и сжигания мусора стало значительно меньше по сравнению с предыдущими годами.
Напомним, особый противопожарный режим в Свердловской области начал действовать с 19 апреля, в северных районах – с 26 апреля.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер. Он уверен, что погода позволяет это сделать.
«Погода и установленные ограничительные меры позволили пройти самый опасный период лета с минимальным количеством природных пожаров. Все зарегистрированные возгорания специалисты оперативно ликвидировали, чаще всего – в первые сутки»,
– написал врио губернатора.
Он также отметил ответственность жителей регионов, заявив, что случаев разведения костров и сжигания мусора стало значительно меньше по сравнению с предыдущими годами.
Напомним, особый противопожарный режим в Свердловской области начал действовать с 19 апреля, в северных районах – с 26 апреля.
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