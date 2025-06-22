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Два человека погибли при взрыве газа в Ивделе
Фото предоставлено Валерием Горелых
Минувшей ночью в квартире на втором этаже одного из пятиэтажных многоквартирных домов на улице Карла Маркса в Ивделе произошёл взрыв бытового газа. Главой муниципалитета введён режим ЧС.
Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 02.55. По предварительным данным, 2 человека погибли и ещё 7 пострадали. Погибших – мужчину и женщину – уже нашли и извлекли из-под завалов. Они проживали вместе в квартире, в которой произошёл «хлопок».
Кроме людей и дома пострадали три легковых автомобиля, которые были припаркованы возле дома.
Всего в результате ЧП из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 8 детей.
По факту произошедшего следственным отделом Ивделю свердловского СКР было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
По данным прокуратуры области, пострадавшие – соседи погибших, проживающие в непосредственной близости от квартиры, в которой произошёл взрыв газа. Шестерых госпитализировали в городскую больницу с предварительным диагнозом – отравление угарным газом и гипертонический криз (как реакция на стресс).
По первоначальной версии, жильцы квартиры, в которой произошёл взрыв газа, пользовались бытовым газом в баллонах.
В ближайшее время представители прокуратуры намерены осмотреть повреждённые квартиры, чтобы дать оценку устойчивости конструкции дома после ЧП. Также в ведомстве обещают проконтролировать соблюдение жилищных прав жителей дома.
В региональном управлении МЧС также рассказали, что после взрыва газа в квартиры вспыхнул пожар. Из-за сильной захламлённости квартиры его площадь составила 80 квадратных метров. Ликвидировали пожар в 03.40.
Напомним, ещё один взрыв газа произошёл в конце прошлой неделе в Серове. В результате ЧП пострадал хозяин квартиры, в которой произошёл инцидент. Его эвакуировали санитарной авиацией в 40-ю больницу Екатеринбурга, но спасти, к сожалению, не смогли – мужчина скончался в больнице.
Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 02.55. По предварительным данным, 2 человека погибли и ещё 7 пострадали. Погибших – мужчину и женщину – уже нашли и извлекли из-под завалов. Они проживали вместе в квартире, в которой произошёл «хлопок».
«В жилище обрушено перекрытие, выбиты стёкла, повреждена одна из стен. Случившееся, по имеющимся данным, носит бытовой характер и не связано с проявлениями насильственного криминала»,
– отметил Горелых.
Кроме людей и дома пострадали три легковых автомобиля, которые были припаркованы возле дома.
Всего в результате ЧП из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 8 детей.
По факту произошедшего следственным отделом Ивделю свердловского СКР было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
По данным прокуратуры области, пострадавшие – соседи погибших, проживающие в непосредственной близости от квартиры, в которой произошёл взрыв газа. Шестерых госпитализировали в городскую больницу с предварительным диагнозом – отравление угарным газом и гипертонический криз (как реакция на стресс).
По первоначальной версии, жильцы квартиры, в которой произошёл взрыв газа, пользовались бытовым газом в баллонах.
В ближайшее время представители прокуратуры намерены осмотреть повреждённые квартиры, чтобы дать оценку устойчивости конструкции дома после ЧП. Также в ведомстве обещают проконтролировать соблюдение жилищных прав жителей дома.
В региональном управлении МЧС также рассказали, что после взрыва газа в квартиры вспыхнул пожар. Из-за сильной захламлённости квартиры его площадь составила 80 квадратных метров. Ликвидировали пожар в 03.40.
Напомним, ещё один взрыв газа произошёл в конце прошлой неделе в Серове. В результате ЧП пострадал хозяин квартиры, в которой произошёл инцидент. Его эвакуировали санитарной авиацией в 40-ю больницу Екатеринбурга, но спасти, к сожалению, не смогли – мужчина скончался в больнице.
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