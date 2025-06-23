Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о смерти одного из пострадавших при взрыве газа в Серове
Фото: «Денис Паслер» / t.me/DVPasler
В СМИ сообщают, что один из пострадавших при взрыве газа в Серове скончался. Речь идёт о хозяине квартиры, в которой произошло ЧП.
Напомним, он пострадал сильнее всего. Его с 63% ожогов тела эвакуировали санитарной авиацией в 40-ю больницу Екатеринбурга.
О смерти мужчины сообщают E1.ru, 66.ru, ЕАН, ссылаясь на медучреждение.
По факту произошедшего в Свердловской области расследуется уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Напомним, он пострадал сильнее всего. Его с 63% ожогов тела эвакуировали санитарной авиацией в 40-ю больницу Екатеринбурга.
О смерти мужчины сообщают E1.ru, 66.ru, ЕАН, ссылаясь на медучреждение.
По факту произошедшего в Свердловской области расследуется уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Новые подробности о взрыве в Серове: один пострадавший с 63% ожогов, повреждена 21 квартира
22 июня 2025
22 июня 2025