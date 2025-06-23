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Прокуратура организовала мобильную приемную для жильцов пострадавшего при взрыве газа дома в Серове
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Серове городская прокуратура организовала мобильную приемную в гостиничном комплексе «Надеждинский», где развёрнут пункт временного размещения, для жильцов дома, пострадавшего при взрыве газа.
Приём будет проводиться сегодня, 23 июня 2025 года, с 09.00 до 18.00, сообщили в прокуратуре области.
Также позвонить можно по телефону «горячей линии»: 8 (34385) 7-50-08.
Ранее сообщалось, что сегодня с жильцами проводит встречу администрация муниципалитета.
Приём будет проводиться сегодня, 23 июня 2025 года, с 09.00 до 18.00, сообщили в прокуратуре области.
«Сотрудниками прокуратуры организован прием всех пострадавших. При наличии оснований будут приняты все меры для восстановления их прав»,
– добавили в ведомстве.
Также позвонить можно по телефону «горячей линии»: 8 (34385) 7-50-08.
Ранее сообщалось, что сегодня с жильцами проводит встречу администрация муниципалитета.
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