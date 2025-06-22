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Власти отчитались о помощи жильцам пострадавшего при взрыве газа дома в Серове
Фото: «Денис Паслер» / t.me/DVPasler
В департаменте информационной политики Свердловской области отчитались о помощи, которую оказывают жильцам дома в Серове, пострадавшего при взрыве газа.
Сообщается, что с 09.00 администрация муниципалитета проводит индивидуальные встречи с жителями.
В департаменте информполитики рассказали, что в пункте временного размещения, который развернут на базе гостиничного комплекса «Надеждинский», заселились 24 человека: 18 взрослых и 6 детей. Подчеркивается, что для них было организовано бесплатное четырёхразовое питание.
Напомним, сообщалось, что из дома были эвакуированы 32 человек – весь первый подъезд и одна семья из второго.
Сообщается, что с 09.00 администрация муниципалитета проводит индивидуальные встречи с жителями.
«Специалисты помогают им подготовить необходимые документы для оформления муниципальной и региональной выплат. Также создан чат с жителями повреждённых квартир, где они могут задать администрации муниципалитета все интересующие их вопросы»,
– сказали в ДИПе.
В департаменте информполитики рассказали, что в пункте временного размещения, который развернут на базе гостиничного комплекса «Надеждинский», заселились 24 человека: 18 взрослых и 6 детей. Подчеркивается, что для них было организовано бесплатное четырёхразовое питание.
Напомним, сообщалось, что из дома были эвакуированы 32 человек – весь первый подъезд и одна семья из второго.
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