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Прокуратура утвердила обвинение по делу о стрельбе у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге

11.09 Понедельник, 23 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Прокуратура Ленинского района Екатеринбурге утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который осенью 2023 года выстрелил из пистолета возле храма Большой Златоуст.

По данным следствия, это произошло около шести часов утра 15 октября 2023 года. Незадолго до случившегося обвиняемый отдыхал вместе со своей подругой в баре, который находился через дорогу от храма. Покинув ночное заведение, мужчина достал пистолет и, демонстрируя его находящимся рядом людям, в том числе незнакомым, произвёл выстрел. Следствие считает, что тем самым обвиняемый создал угрозу применения насилия, вызвав у находившихся поблизости людей «чувство беспокойства и страха за жизнь и здоровье», рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Ситуацией заинтересовались в полиции лишь спустя полтора года благодаря видео, которое сняла знакомая стрелявшего. Его обвиняемый сам отправил в чат охранников ночных заведений в одном из мессенджеров. 18 марта видео появилось в СМИ. На следующий день, 19 марта, мужчину задержали.

Напомним, со слов адвоката обвиняемого Натальи Волковой, выстрел был произведён из охолощённого пистолета.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ – «хулиганство, совершенное с угрозой применением насилия к гражданам, с применением оружия». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:31 Лишившуюся руки сотрудницу завода в Краснотурьинске сделали виноватой в ЧП
09:39 Росприроднадзор сообщил о нарушениях на мусорном полигоне «Северный» под Екатеринбургом
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18:09 Трое новых претендентов на пост губернатора Свердловской области подали документы в избирком
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