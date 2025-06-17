Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин вновь затребовал доклад по делу о нападении с ножом на школьника в Верхней Пышме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных результатах следствия по уголовному делу о нападении с ножом на школьника в Верхней Пышме.
В сообщении Следкома говорится, что мать пострадавшего мальчика, боится, что обидчик её сына может избежать ответственности.
Напомним, конфликт, о котором идёт речь, произошёл 24 мая между одноклассниками. Во время ссоры один из школьников достал из рюкзака нож и ударил другого в спину. Позже он стал утверждать, что не хотел ранить своего знакомого, а удар произошёл случайно – во время драки он якобы забыл, что держит в руке нож.
По факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В сообщении Следкома говорится, что мать пострадавшего мальчика, боится, что обидчик её сына может избежать ответственности.
Напомним, конфликт, о котором идёт речь, произошёл 24 мая между одноклассниками. Во время ссоры один из школьников достал из рюкзака нож и ударил другого в спину. Позже он стал утверждать, что не хотел ранить своего знакомого, а удар произошёл случайно – во время драки он якобы забыл, что держит в руке нож.
По факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дело обвиняемой в нападении на одноклассницу сыновей жительницы Нижнего Тагила передадут в суд
16 июня 2025
16 июня 2025