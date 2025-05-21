Во дворе Верхней Пышмы подросток ранил одноклассника ножом — прокуратура начала проверку

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура Верхней Пышмы начала проверку после сообщения о нападении на подростка во дворе дома на улице Петрова. Как сообщили в надзорном ведомстве, 24 мая между несовершеннолетними, 2012 года рождения, произошёл конфликт, в результате которого один из них получил ножевое ранение.По предварительным данным, трое школьников отправились на прогулку. Во время общения между двумя подростками возник спор. Один из них достал из рюкзака нож и пригрозил применить его. Конфликт перерос в драку, в ходе которой один из участников получил удар ножом в спину.После случившегося двое подростков покинули место происшествия, выбросив по дороге нож и рюкзак. Пострадавшего госпитализировали в Екатеринбург, где ему оказали медицинскую помощь.По словам подростка, ранившего сверстника, он не собирался применять нож, а удар произошёл случайно — в момент драки он забыл, что держит его в руке. Оба подростка ранее не состояли на учёте в полиции и характеризуются удовлетворительно по месту учёбы.Прокуратура города выясняет все обстоятельства произошедшего, включая тяжесть травм и соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также будет дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики.