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Во дворе Верхней Пышмы подросток ранил одноклассника ножом — прокуратура начала проверку
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура Верхней Пышмы начала проверку после сообщения о нападении на подростка во дворе дома на улице Петрова. Как сообщили в надзорном ведомстве, 24 мая между несовершеннолетними, 2012 года рождения, произошёл конфликт, в результате которого один из них получил ножевое ранение.
По предварительным данным, трое школьников отправились на прогулку. Во время общения между двумя подростками возник спор. Один из них достал из рюкзака нож и пригрозил применить его. Конфликт перерос в драку, в ходе которой один из участников получил удар ножом в спину.
После случившегося двое подростков покинули место происшествия, выбросив по дороге нож и рюкзак. Пострадавшего госпитализировали в Екатеринбург, где ему оказали медицинскую помощь.
По словам подростка, ранившего сверстника, он не собирался применять нож, а удар произошёл случайно — в момент драки он забыл, что держит его в руке. Оба подростка ранее не состояли на учёте в полиции и характеризуются удовлетворительно по месту учёбы.
Прокуратура города выясняет все обстоятельства произошедшего, включая тяжесть травм и соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также будет дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики.
По предварительным данным, трое школьников отправились на прогулку. Во время общения между двумя подростками возник спор. Один из них достал из рюкзака нож и пригрозил применить его. Конфликт перерос в драку, в ходе которой один из участников получил удар ножом в спину.
После случившегося двое подростков покинули место происшествия, выбросив по дороге нож и рюкзак. Пострадавшего госпитализировали в Екатеринбург, где ему оказали медицинскую помощь.
По словам подростка, ранившего сверстника, он не собирался применять нож, а удар произошёл случайно — в момент драки он забыл, что держит его в руке. Оба подростка ранее не состояли на учёте в полиции и характеризуются удовлетворительно по месту учёбы.
Прокуратура города выясняет все обстоятельства произошедшего, включая тяжесть травм и соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также будет дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики.
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