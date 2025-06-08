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В выходные в Свердловской области произошло 12 ДТП с участием мототранспорта
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В УГИБДД по Свердловской области сообщают о росте ДТП с участием мототранспорта: в выходные было зарегистрировано 12 происшествий, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Там также добавили, что было привечено к административной ответственности 47 мотоциклистов. Известно, что в основном нарушения касались вождения без прав, езды без мотошлема и правил маневрирования.
Ранее мы писали, что в Каменске-Уральском задержали молодого человека на байке, лишенного водительских прав. Байкер, боясь ответственности, попытался скрыться, но в итоге «собрал» ещё больше нарушений. Также напомним о ДТП на 5-м километре автодороги «Среднеуральск — Исеть — Верхняя Пышма», где погиб водитель мотоцикла, столкнувшийся с легковым автомобилем.
Отредактировано (14.00 9 июня 2025): Исправлена ошибка в новости. Изначально было указано, что 12 ДТП было зарегистрировано с начала года.
«В результате 12 произошедших аварий пять человек получили травмы различной степени тяжести и один погиб»,
– рассказали в управлении.
Там также добавили, что было привечено к административной ответственности 47 мотоциклистов. Известно, что в основном нарушения касались вождения без прав, езды без мотошлема и правил маневрирования.
Ранее мы писали, что в Каменске-Уральском задержали молодого человека на байке, лишенного водительских прав. Байкер, боясь ответственности, попытался скрыться, но в итоге «собрал» ещё больше нарушений. Также напомним о ДТП на 5-м километре автодороги «Среднеуральск — Исеть — Верхняя Пышма», где погиб водитель мотоцикла, столкнувшийся с легковым автомобилем.
Отредактировано (14.00 9 июня 2025): Исправлена ошибка в новости. Изначально было указано, что 12 ДТП было зарегистрировано с начала года.
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