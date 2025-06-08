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В выходные в Свердловской области произошло 12 ДТП с участием мототранспорта

12.33 Понедельник, 9 июня 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В УГИБДД по Свердловской области сообщают о росте ДТП с участием мототранспорта: в выходные было зарегистрировано 12 происшествий, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В результате 12 произошедших аварий пять человек получили травмы различной степени тяжести и один погиб»,

– рассказали в управлении.


Там также добавили, что было привечено к административной ответственности 47 мотоциклистов. Известно, что в основном нарушения касались вождения без прав, езды без мотошлема и правил маневрирования.

Ранее мы писали, что в Каменске-Уральском задержали молодого человека на байке, лишенного водительских прав. Байкер, боясь ответственности, попытался скрыться, но в итоге «собрал» ещё больше нарушений. Также напомним о ДТП на 5-м километре автодороги «Среднеуральск — Исеть — Верхняя Пышма», где погиб водитель мотоцикла, столкнувшийся с легковым автомобилем.

Отредактировано (14.00 9 июня 2025): Исправлена ошибка в новости. Изначально было указано, что 12 ДТП было зарегистрировано с начала года.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:34 Вблизи Среднеуральска столкнулись мотоцикл и легковушка — есть жертвы
15:11 В Екатеринбурге двое подростков избили сверстника под дулом пистолета — возбуждено дело
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14:05 В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки ликвидировали 23 пожара, погиб ребёнок
13:20 В Чкаловском районе Екатеринбурга пенсионерка погибла под колесами «Рено Сандеро»
12:55 На полигоне в Новоуральске более суток дымит пожар
12:15 С ножом и на балкон: в Каменске-Уральском мужчина удерживал сожительницу
11:56 Куда сходить в Екатеринбурге с 9 по 15 июня
17:46 Режевский суд запретил водителю с пистолетом приближаться к женщине после конфликта на трассе
16:41 Екатеринбуржцам осталось меньше недели, чтобы выбрать парк для благоустройства в 2026 году
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