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В Каменске-Уральске автоинспекторы устроили погоню за байкером без прав
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В выходные в Свердловской области не обошлось без задержаний. Так, в Каменске-Уральском госавтоинспекторы погнались за водителем питбайка, который ехал без государственного регистрационного знака. Байкер решил скрыться и, ловко маневрирую между транспортом, долго держал дистанцию, но в конце концов не справился с управлением и упал на дорогу.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, погоня завершилась возле дома №2 по улице Суворова, где мотоциклист, выезжая на тротуар, потерял управление и упал. Момент опубликовали в телеграм-канале управления.
Байкера в итоге задержали. Выяснилось, что им был 20-летний местный житель, ранее лишённый водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.
На парня составили сразу восемь административных материалов:
– по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ за то, что сел за руль будучи лишённым права управления транспортными средствами;
– по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ за проезд на красный (дважды);
– по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству на перекрёстке;
– по части 1 статьи 12.14 КоАП РФ за нарушение правил маневрирования;
– по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения;
– по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ за проезд под знак «Въезд запрещён»;
– по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.
Примечательно, что всех, кроме одного из них, он мог бы избежать, если бы сразу остановился.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, погоня завершилась возле дома №2 по улице Суворова, где мотоциклист, выезжая на тротуар, потерял управление и упал. Момент опубликовали в телеграм-канале управления.
Байкера в итоге задержали. Выяснилось, что им был 20-летний местный житель, ранее лишённый водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.
На парня составили сразу восемь административных материалов:
– по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ за то, что сел за руль будучи лишённым права управления транспортными средствами;
– по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ за проезд на красный (дважды);
– по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству на перекрёстке;
– по части 1 статьи 12.14 КоАП РФ за нарушение правил маневрирования;
– по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения;
– по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ за проезд под знак «Въезд запрещён»;
– по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.
Примечательно, что всех, кроме одного из них, он мог бы избежать, если бы сразу остановился.
«Водителя доставили в суд для рассмотрения и принятия решения по делу об административном правонарушении. Питбайк задержан и перемещён на специализированную стоянку»,
– рассказали в областном УГИБДД.
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