Вблизи Среднеуральска столкнулись мотоцикл и легковушка — есть жертвы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вечером 7 июня вблизи Среднеуральска произошло дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизнь одного из участников. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась около 21:15 на 5-м километре автодороги «Среднеуральск — Исеть — Верхняя Пышма».По предварительной информации, на этом участке дороги столкнулись мотоцикл Kawasaki, за рулём которого находился 36-летний мужчина, и автомобиль Hyundai Solaris, которым управляла женщина 1964 года рождения.Мотоциклист получил тяжёлые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель и пассажирка автомобиля были доставлены в больницу Верхней Пышмы с травмами различной степени тяжести.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.