Возрастное ограничение 18+
Вблизи Среднеуральска столкнулись мотоцикл и легковушка — есть жертвы
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вечером 7 июня вблизи Среднеуральска произошло дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизнь одного из участников. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась около 21:15 на 5-м километре автодороги «Среднеуральск — Исеть — Верхняя Пышма».
По предварительной информации, на этом участке дороги столкнулись мотоцикл Kawasaki, за рулём которого находился 36-летний мужчина, и автомобиль Hyundai Solaris, которым управляла женщина 1964 года рождения.
Мотоциклист получил тяжёлые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель и пассажирка автомобиля были доставлены в больницу Верхней Пышмы с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
По предварительной информации, на этом участке дороги столкнулись мотоцикл Kawasaki, за рулём которого находился 36-летний мужчина, и автомобиль Hyundai Solaris, которым управляла женщина 1964 года рождения.
Мотоциклист получил тяжёлые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель и пассажирка автомобиля были доставлены в больницу Верхней Пышмы с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Смертельное ДТП под Кытлымом: водитель квадроцикла погиб после выезда на встречную полосу
07 июня 2025
07 июня 2025