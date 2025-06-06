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Главного редактора Ura.ru Диану Козлову увезли на допрос
Кадр из видео: Ura.ru
Свердловская редакция Ura.ru сообщает, что главного редактора издания Диану Козлову забрали на допрос.
Ранее телеграм-канал «Кровавая барыня» писал, что сегодня, 6 июня, сотрудники ФСБ приходили в редакцию издания к Козловой. Сообщалось, что журналистку хотела забрать сразу, но в итоге представители ФСБ ушли, пообещав вернуться.
Напомним, что сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга рассматривают ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения редактору Ura.ru Денису Аллаярову. Ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291 УК РФ). В информагентстве считают, что журналиста оговорили.
«Журналиста увезли сотрудники СК, она проходит как свидетель»,
– сообщили в информагентстве.
Ранее телеграм-канал «Кровавая барыня» писал, что сегодня, 6 июня, сотрудники ФСБ приходили в редакцию издания к Козловой. Сообщалось, что журналистку хотела забрать сразу, но в итоге представители ФСБ ушли, пообещав вернуться.
Напомним, что сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга рассматривают ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения редактору Ura.ru Денису Аллаярову. Ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291 УК РФ). В информагентстве считают, что журналиста оговорили.
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Редактору Ura.ru Денису Аллаярову грозит арест
06 июня 2025
06 июня 2025