Матери, бросившей на скамейке новорождённого сына в Нижнем Тагиле, вынесли приговор

сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 2 лет 2 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с осуждённой в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в размере 750 тысяч рублей»,