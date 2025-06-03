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Матери, бросившей на скамейке новорождённого сына в Нижнем Тагиле, вынесли приговор
Фото: прокуратура Свердловской области
Женщине, которая утром 4 марта 2025 года в Нижнем Тагиле оставила на скамейке возле подъезда новорождённого сына, вынесли приговор. Ленинский районный суд города признал её виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ).
Напомним, мальчика, завёрнутого одело, нашёл местный житель. Он сообщил о ребёнке в экстренные службы, благодаря чему малыша удалось спасти. Позже по образцу ДНК удалось найти мать.
«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 2 лет 2 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с осуждённой в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в размере 750 тысяч рублей»,
– сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Напомним, мальчика, завёрнутого одело, нашёл местный житель. Он сообщил о ребёнке в экстренные службы, благодаря чему малыша удалось спасти. Позже по образцу ДНК удалось найти мать.
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