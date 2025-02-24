В Нижнем Тагиле разыскивают бросившую на улице новорождённого сына мать





– сказал Горелых. «Сейчас врачи борются за его жизнь, а представители МВД ведут поиски родителей малыша»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле полиция разыскивает женщину, которая оставила своего новорождённого сына на скамейке и ушла. Малыш был завернут в одеяло, но мог погибнуть, если бы его не заметил прохожий. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи.Как рассказал Вечерним ведомостям начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, младенца обнаружили вчера утром, примерно в 06.55, на улице Красноармейской, где 30-летний мужчина увидел свёрток из одеяла, лежавший на скамейке. Это показалось ему подозрительным, и он решил посмотреть поближе, а когда развернул его, то увидел новорождённого мальчика, у которого ещё была пуповина. Понимая, что бросать грудничка нельзя, он взял его на руки и зашёл с ним в подъезд, откуда уже вызвал неотложку.По данным полиции, с момента рождения мальчика на тот момент прошло не более суток. Ребёнка доставили в реанимационное отделение нижнетагильской детской больницы с диагнозом общее переохлаждение.Всех, кто может что-либо знать о тех, кто мог бросить ребёнка, просят звонить по номеру 02 или круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области 8343-358-71-61.По факту случившегося следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК региона было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорожденного (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ).