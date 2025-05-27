Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области вновь стали фиксировать лесные пожары
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Спустя чуть больше месяца с обнаружения последнего природного пожара в лесах Свердловской области заметили и потушили новое возгорание.
По данным ФБУ «Авиалесоохраны» за последние сутки, последний лесной пожар был потушен вчера. Об этом говорится в оперативной сводке лесопожарной службы.
Среди регионов, которые перечисляет «Авиалесоохрана», указана Свердловская область.
Последний пожар, напомним, в регионе фиксировался 20 апреля. Он стал четвёртым после объявления в Свердловской области пожароопасного сезона.
По данным ФБУ «Авиалесоохраны» за последние сутки, последний лесной пожар был потушен вчера. Об этом говорится в оперативной сводке лесопожарной службы.
«За прошедшие сутки ликвидировано 57 лесных пожаров на площади, пройдённой огнем 15 612 гектаров»,
– говорится в сообщении.
Среди регионов, которые перечисляет «Авиалесоохрана», указана Свердловская область.
Последний пожар, напомним, в регионе фиксировался 20 апреля. Он стал четвёртым после объявления в Свердловской области пожароопасного сезона.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Махнево спасён ребёнок, снесённый течением: МЧС Свердловской области сообщает о 14 пожарах за сутки
24 мая 2025
24 мая 2025