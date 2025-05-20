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Водителю из Екатеринбурга, погубившего подругу на привязанной к машине ледянке, вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Белоярском районном суде вынесли приговор 26-летнему Екатеринбуржцу, который в ноябре 2022 года будучи пьяным катал свою подругу ледянке, привязанной к автомобилю, – в какой-то момент девушка упала и получила смертельную травму.
Напомним, изначально сообщалось, что погибшая девушка сидела на снегокате и что водитель по неосторожности на неё наехал, когда она упала на дорогу. Однако позже история прояснилась.
Несчастный случай произошёл в ночь на 19 ноября в посёлке Белоярский, недалеко от дома по улице Калинина. Там молодой человек отдыхал вместе с тремя своими подругами, также нетрезвыми. Решая «развлечься» с девушками, он поочередно прикрепил к «ВАЗу» на трос два снегоката и ледянку, чтобы таким образом покатать. Однако опасный способ «развлечения» закономерно привёл к трагедии – девушка, 2000 года рождения, которая сидела на ледянке, упала на обледенелую проезжую часть, получив тяжелые травмы. Молодой человек вызвал скорую, но, к сожалению, спасти подругу не смогли.
Известно, что парень не имел права садиться за руль не только из-за того, что был в состоянии опьянения, но и потому, что у него не было водительских прав, уже не говоря о том, что перевозка людей за пределами салона автомобиля запрещена.
Суд признал его виновным по пунктам «а» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, лицом, не имеющих водительских прав в состоянии алкогольного опьянения) и назначил ему 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с вождением на 2 года 10 месяцев, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Напомним, изначально сообщалось, что погибшая девушка сидела на снегокате и что водитель по неосторожности на неё наехал, когда она упала на дорогу. Однако позже история прояснилась.
Несчастный случай произошёл в ночь на 19 ноября в посёлке Белоярский, недалеко от дома по улице Калинина. Там молодой человек отдыхал вместе с тремя своими подругами, также нетрезвыми. Решая «развлечься» с девушками, он поочередно прикрепил к «ВАЗу» на трос два снегоката и ледянку, чтобы таким образом покатать. Однако опасный способ «развлечения» закономерно привёл к трагедии – девушка, 2000 года рождения, которая сидела на ледянке, упала на обледенелую проезжую часть, получив тяжелые травмы. Молодой человек вызвал скорую, но, к сожалению, спасти подругу не смогли.
Известно, что парень не имел права садиться за руль не только из-за того, что был в состоянии опьянения, но и потому, что у него не было водительских прав, уже не говоря о том, что перевозка людей за пределами салона автомобиля запрещена.
Суд признал его виновным по пунктам «а» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, лицом, не имеющих водительских прав в состоянии алкогольного опьянения) и назначил ему 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с вождением на 2 года 10 месяцев, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
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