В Свердловской области под колёсами ВАЗа погибла 22-летняя девушка

«Есть информация, что на двух снегокатах и ледянке, прицепленных к машине, ехали три девушки, погибшая сидела последней. Полицейские опрашивают возможных участников инцидента, ведётся дознание», – рассказали в ГИБДД.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 18 ноября, вечером около 23.50 в Свердловской области в Белоярском районе под колёсами ВАЗа погибла 22-летняя девушка. По предварительным данным, 24-летний водитель отечественного автомобиля буксировал на ленте снегокат, на которой сидела его подруга.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, в какой-то момент девушка упала со снегоката на дорогу. В этот момент ВАЗ, ехавший сзади, наехал на неё. Испугавшись за жизнь подруги, молодой человек положил девушку в салон машины и повёз её в Белоярскую ЦРБ, но по пути в больницу знакомая скончалась.Позже сотрудники ГИБДД установили, что 24-летний водитель отечественного автомобиля ранее дважды привлекался к административной ответственности за управление без прав. Кроме того, освидетельствование парня на состояние опьянения показало результат – 0,259 мг/л.