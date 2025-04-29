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Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, могут снова отправить в психлечебницу

12.20 Понедельник, 5 мая 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Водителя УАЗА, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, хотят снова отправить психиатрическую лечебницу. Прокуратура утвердила постановление для принудительного лечения лихача.

«Невьянская городская прокуратура утвердила постановление о направлении материалов уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении мужчины, 1975 года рождения»,

– говорится в сообщении областной прокуратуры.


Мужчине инкриминируют уничтожение пяти комплексов видеофиксации нарушений ПДД по части 2 статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Ремонт оборудования, который повредил мужчина, обошёлся в 3,7 с лишним миллиона рублей.

Кроме этого, по данным прокуратуры, лихач также повредил автомобиль одного из операторов комплекса.

Сейчас мужчину хотят повторно отправить на принудительное лечение.

«Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях»,

– рассказали в ведомстве.


Ранее в УГИБДД региона говорили, что мужчину после задержания отправили лечиться.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:20 Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, могут снова отправить в психлечебницу
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10:16 В Невьянске насмерть сбили переходившую по «зебре» женщину
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