Возрастное ограничение 18+
В свердловских лесах вновь регистрируют пожары
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области вновь фиксируют природные пожары. По данным лесопожарной службы, последние из них зарегистрировали и потушили вчера.
Согласно оперативной сводке «Авиалесоохраны» за 24 апреля, в России было ликвидировано 38 лесных пожаров на общей площади 50 831 гектар. Среди регионов, в которых регистрировались пожары, также упоминается Свердловская область.
Напомним, что пожароопасный сезон в Свердловской области объявили 2 апреля. В последний раз в лесах региона фиксировались возгорания 20 апреля.
Согласно оперативной сводке «Авиалесоохраны» за 24 апреля, в России было ликвидировано 38 лесных пожаров на общей площади 50 831 гектар. Среди регионов, в которых регистрировались пожары, также упоминается Свердловская область.
Напомним, что пожароопасный сезон в Свердловской области объявили 2 апреля. В последний раз в лесах региона фиксировались возгорания 20 апреля.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ещё один лесной пожар потушили в Свердловской области
16 апреля 2025
16 апреля 2025
Во вторник свердловские пожарные одолели 25 пожаров
16 апреля 2025
16 апреля 2025