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Количество отправившихся учеников 178-й екатеринбургской школы может достигать 43
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Признаки острой кишечной инфекции наблюдаются у 43 учеников 178-й екатеринбургской школы, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Сообщается, что организацией питания занималось одно ООО, название которого пока не раскрывают, которое также кормит детей ещё двух школ, но в них пока всё спокойно.
Напомним, в связи с массовым отправлением прокуратура и Роспотребнадзор организовали проверку.
«Их тошнило с со вчерашнего вечера. В больницу обратилось всего двое, одну из девочек уже отпустили домой»,
– пишет ресурс.
Сообщается, что организацией питания занималось одно ООО, название которого пока не раскрывают, которое также кормит детей ещё двух школ, но в них пока всё спокойно.
Напомним, в связи с массовым отправлением прокуратура и Роспотребнадзор организовали проверку.
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