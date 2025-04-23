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Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в связи с массовым отравлением школьников в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В свердловском управлении Роспотребнадзора сообщили, что северный екатеринбургский отдел ведомства начал эпидемиологическое расследование после сообщения о массовом отравлении учеников 178-й школы.
Ранее сообщалось, что дети почувствовали себя плохо после гречки с гуляшом.
«К текущему моменту из лечебных учреждений поступила информация о 2 учащихся с признаками острой кишечной инфекции. В настоящее время специалисты уточняют обстоятельства произошедшего»,
– говорится в сообщении управления.
Ранее сообщалось, что дети почувствовали себя плохо после гречки с гуляшом.
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