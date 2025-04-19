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Прокуратура проверяет 178-ю школу Екатеринбурга после сообщения об отравлении учеников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку в связи с отравлением учащихся школы №178.
Напомним, на данный момент официально подтверждено, что с жалобами на рвоту и недомогания у детей за медицинской помощью обратились родители только двух школьников. По данным прокуратуры региона, речь идёт об учениках четвёртого класса.
Вероятно, точное количество заболевших станет известно позже.
Сейчас сотрудники прокуратуры изучают документацию по организации питания в школе, в том числе документы по закупке продуктов.
Напомним, на данный момент официально подтверждено, что с жалобами на рвоту и недомогания у детей за медицинской помощью обратились родители только двух школьников. По данным прокуратуры региона, речь идёт об учениках четвёртого класса.
Вероятно, точное количество заболевших станет известно позже.
Сейчас сотрудники прокуратуры изучают документацию по организации питания в школе, в том числе документы по закупке продуктов.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания»,
– сказали в ведомстве.
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