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Ещё один лесной пожар потушили в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уже второй лесной пожар потушили в Свердловской области с тех порка, как в регионе объявили пожароопасный сезон, потушили в регионе.
Об этом говорится в оперативной сводке ФБУ «Авиалесоохрана». По данным лесопожарной службы, за прошедшие сутки в России было ликвидировано 52 лесных пожара на площади 53 179 гектаров. В списке регионов, в которых были потушены природные пожары, указана Свердловская область.
Напомним, первый лесной пожар после начала пожароопасного сезона в Свердловской области потушили 2 апреля – в день, когда он был объявлен.
Об этом говорится в оперативной сводке ФБУ «Авиалесоохрана». По данным лесопожарной службы, за прошедшие сутки в России было ликвидировано 52 лесных пожара на площади 53 179 гектаров. В списке регионов, в которых были потушены природные пожары, указана Свердловская область.
Напомним, первый лесной пожар после начала пожароопасного сезона в Свердловской области потушили 2 апреля – в день, когда он был объявлен.
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