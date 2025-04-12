Сбившую ребёнка самокатчицу разыскивают в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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ГИБДД Екатеринбурга устанавливает обстоятельства ДТП с участием прокатного электросамоката, в результате которого пострадал ребёнок. Инцидент произошёл неделю назад, но виновница ещё не найдена.По предварительной информации, 8 апреля неизвестная девушка, управлявшая прокатным электросамокатом и везшая пассажира, на полном ходу пересекала регулируемый пешеходный переход на улице Металлургов, нарушив правила дорожного движения. В момент происшествия на переходе находилась женщина с пятилетней дочерью — они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.Произошёл наезд. Девочка получила травму головы и была госпитализирована. Водитель самоката и её спутник после происшествия скрылись с места происшествия, не оказав помощи пострадавшей.Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливает личность водителя и призывает свидетелей происшествия откликнуться.Напоминаем, что согласно ПДД, при пересечении пешеходного перехода лица, управляющие СИМ, обязаны спешиваться. Игнорирование этого правила создаёт угрозу как для пешеходов, так и для самих пользователей самокатов.