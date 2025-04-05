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При пожаре в посёлке Малышева погиб мужчина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В посёлке Малышева, который находится недалеко от Асбеста, в жилом пятиэтажном доме на улице Автомобилистов произошёл пожар, который унёс жизнь одного из жильцов. Его тело обнаружили пожаре.
Проведение доследственной проверки в связи с обнаружением погибшего взяла на контроль асбестовская прокуратура, сообщили в телеграм-канале ведомства.
Само возгорание произошло минувшей ночью. В 00.32 на пульт пожарного диспетчера поступило сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажке. На место была направлена команда специалистов МЧС, которые при тушении пожара обнаружили тело мужчины, 1978 года рождения.
Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза.
Проведение доследственной проверки в связи с обнаружением погибшего взяла на контроль асбестовская прокуратура, сообщили в телеграм-канале ведомства.
Само возгорание произошло минувшей ночью. В 00.32 на пульт пожарного диспетчера поступило сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажке. На место была направлена команда специалистов МЧС, которые при тушении пожара обнаружили тело мужчины, 1978 года рождения.
«Среди причин пожара рассматриваются разные версии возникновения огня, в том числе неосторожное обращение с огнем»,
– говорят в прокуратуре.
Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза.
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