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СМИ сообщают о задержании директора спортшколы «Факел» в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге задержали Вадима Воробьёва, директора спортивной школы «Факел», возле которой на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота.
По данным информационного агентства Ura.ru, его допросили и поместили под подписку о невыезде.
Официально о задержании не сообщалось.
Напомним, что в связи со случившимся СК возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
По данным информационного агентства Ura.ru, его допросили и поместили под подписку о невыезде.
Официально о задержании не сообщалось.
Напомним, что в связи со случившимся СК возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
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В Екатеринбурге на 11-летнего упали футбольные ворота
26 марта 2025
26 марта 2025