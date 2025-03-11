Возрастное ограничение 18+
После утреннего ДТП с автобусом в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
Фото: прокуратура Свердловской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с утренним ДТП в Каменске-Уральском на улице Добролюбова, где автобус №8 сбил двух человек. В результате аварии один из пешеходов скончался, а второй в тяжёлом состоянии попал в больницу.
В рамках расследования уголовного дела следователи уже осмотрели место происшествия и приступили к допросу очевидцев. Также специалисты уже потребовали документацию у предприятия, обслуживающего этот маршрут. Параллельно проверяется работа организации, которая должна была чистить дорогу.
Напомним, что прокуратура брала под свой контроль проведение доследственной проверки.
«Следственным отделом Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»,
– сообщили в областном СК.
В рамках расследования уголовного дела следователи уже осмотрели место происшествия и приступили к допросу очевидцев. Также специалисты уже потребовали документацию у предприятия, обслуживающего этот маршрут. Параллельно проверяется работа организации, которая должна была чистить дорогу.
Напомним, что прокуратура брала под свой контроль проведение доследственной проверки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В дело об избиении двух девушек на автомойке в Каменске-Уральском появится ещё один обвиняемый
02 марта 2025
02 марта 2025