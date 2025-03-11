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Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Каменске-Уральском

13.12 Вторник, 11 марта 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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Прокуратура Каменска-Уральского взяла на контроль утреннее ДТП с автобусом №8, который сегодня около 10.00 сбил двух человек улице Добролюбова.


Фото: прокуратура Свердловской области


Прокуратура намерена дать оценку итогам доследственной проверки, которую сейчас проводит полиция.

«В результате ДТП один пешеход (предварительно, мужчина, 1961 года рождения) погиб на месте, другой (мужчина, 1972 года рождения) с тяжелыми травмами госпитализирован в ГАУЗ Свердловской области "Городская больница города Каменск-Уральский" для оказания медицинской помощи»,

уточнили в ведомстве.


Известно, что на место аварии выехал прокурор Каменска-Уральского Дмитрий Ершов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:18 После утреннего ДТП с автобусом в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
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13:12 Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Каменске-Уральском
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12:35 В Каменске-Уральском автобус выехал на тротуар и сбил двух человек
12:08 Глава СК потребовал доложить ему о ситуации с избиением воспитанника камышловской спецшколы
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21:01 Кушвинский суд рассмотрит дело о поддельных медсправках
20:35 В центре Екатеринбурга иномарка сбила нарушительницу ПДД
20:16 В Ревде мужчина задушил тестя после семейного конфликта
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19:19 В минувшие выходные по Свердловской области прокатилась волна пожаров
18:50 Рейд «Безопасная дорога» выявил в Свердловской области более 2500 нарушений за два дня
17:24 В Карпинске десятилетний мальчик получил серьёзную травму после падения с карусели
17:13 В Екатеринбурге за ограбление ПВЗ будут судить трёх подростков
17:00 Обвиняемого в похищении немой девочки в Екатеринбурге оставили в СИЗО
16:37 Власти Екатеринбурга обещают приступить к ремонту двух школ в 2025 году
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