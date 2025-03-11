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Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Каменске-Уральском
Фото: прокуратура Свердловской области
Прокуратура Каменска-Уральского взяла на контроль утреннее ДТП с автобусом №8, который сегодня около 10.00 сбил двух человек улице Добролюбова.
Прокуратура намерена дать оценку итогам доследственной проверки, которую сейчас проводит полиция.
Известно, что на место аварии выехал прокурор Каменска-Уральского Дмитрий Ершов.
Фото: прокуратура Свердловской области
Прокуратура намерена дать оценку итогам доследственной проверки, которую сейчас проводит полиция.
«В результате ДТП один пешеход (предварительно, мужчина, 1961 года рождения) погиб на месте, другой (мужчина, 1972 года рождения) с тяжелыми травмами госпитализирован в ГАУЗ Свердловской области "Городская больница города Каменск-Уральский" для оказания медицинской помощи»,
– уточнили в ведомстве.
Известно, что на место аварии выехал прокурор Каменска-Уральского Дмитрий Ершов.
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