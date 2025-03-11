Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Каменске-Уральском

Фото: прокуратура Свердловской области

«В результате ДТП один пешеход (предварительно, мужчина, 1961 года рождения) погиб на месте, другой (мужчина, 1972 года рождения) с тяжелыми травмами госпитализирован в ГАУЗ Свердловской области "Городская больница города Каменск-Уральский" для оказания медицинской помощи»,