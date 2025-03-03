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В Каменске-Уральском автобус выехал на тротуар и сбил двух человек
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Каменске-Уральском выясняют обстоятельства утреннего ДТП на улице Добролюбова, вблизи третьего дома, где автобус №8 выехал на тротуар и сбил двух человек. В результате аварии один из пешеходов погиб.
По предварительным данным, водитель при приближении к пешеходному переходу выбрал небезопасную скорость, вследствие чего автобус занесло.
Известно, что в момент ДТП помимо водителя в салоне автобуса находилось три человека.
«Один из пострадавших скончался на месте происшествия. Второго пострадавшего с серьезными травмами экстренно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь»,
– сообщили в свердловском УГИБДД.
По предварительным данным, водитель при приближении к пешеходному переходу выбрал небезопасную скорость, вследствие чего автобус занесло.
Известно, что в момент ДТП помимо водителя в салоне автобуса находилось три человека.
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