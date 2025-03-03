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Устроившего драку на дороге со смертельным исходом в Екатеринбурге таксисту избрали меру пресечения
Фото: Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга
В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга избрали меру пресечения 24-летенму таксисту Юсупову, который подрался со своим коллегой на дороге в Екатеринбурге. Впоследствии его оппонент в тот же день скончался в больнице.
Парню было предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Суд постановил отправить обвиняемого в СИЗО.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу.
Напомним, ранее сообщалось, что обвиняемый находится на территории России нелегально. В связи с этим СК организовал проверку по статье 293 УК РФ – «Халатность», чтобы оценить работу ответственных за соблюдение миграционного законодательства.
Парню было предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Суд постановил отправить обвиняемого в СИЗО.
«Ходатайство следователя о мере пресечения в виде содержания Юсупова под стражей судом удовлетворено. Мера пресечения избрана до 1 мая 2025 года включительно»,
– говорится в сообщении областного суда.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу.
Напомним, ранее сообщалось, что обвиняемый находится на территории России нелегально. В связи с этим СК организовал проверку по статье 293 УК РФ – «Халатность», чтобы оценить работу ответственных за соблюдение миграционного законодательства.
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