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СМИ сообщают о смерти таксиста из Екатеринбурга после драки на дороге

12.44 Понедельник, 3 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге умер таксист, который подрался на дороге с другим водителем. Конфликт, о котором идёт речь, произошёл утром 1 марта на улице Краснофлотцев.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник, между водителями произошёл конфликт, и второй водитель преградил таксисту путь. Мужчины вышли из машины и стали выяснять отношения. В какой-то момент таксист получил удар, от которого упал, ударившись головой об асфальт. На этом, казалось бы, всё закончилось, автомобилисты разъехались, но позже водителю такси стало плохо. Он вызвал скорую. Уже в тяжёлом состоянии его доставили в реанимацию больницы №23, где он вечером скончался.

По данным издания, позже ударивший таксиста водитель был задержан. Им, как утверждается, оказался гражданин Узбекистана, который два года находится на территории России, не имея на то законных оснований. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Официально инцидент в СК ещё не комментировали.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:24 Около 200 тысяч блинов съели екатеринбуржцы на Масленицу
12:44 СМИ сообщают о смерти таксиста из Екатеринбурга после драки на дороге
12:30 Арт-объект фестиваля «ЧО» передали «Бруснике»
11:32 На Белоярской АЭС попросили не беспокоиться из-за шума
11:23 В Первоуральске пьяный водитель отправил пешехода в больницу
10:44 Школьница из Екатеринбурга «подарила» мошенникам 500 тысяч с маминого счёта
10:22 Небольшой снег обещают синоптики в Свердловской области
10:00 В свердловском селе Килачёвское участковый поколотил местного жителя
09:12 В Екатеринбурге от пневмонии скончался общественник Константин Мочалов
19:02 Из-за ремонта на трассе Екатеринбург – Тюмень ограничено движение
18:28 В Свердловской области за сутки произошло 38 ДТП, пострадали двое детей
17:45 Главред Вечерних ведомостей написал письмо из спецприёмника
15:36 В Свердловской области незакреплённый груз стал причиной ДТП, в котором пострадали двое детей
14:31 В Свердловской области железнодорожник погиб под поездом
12:50 В дело об избиении двух девушек на автомойке в Каменске-Уральском появится ещё один обвиняемый
12:03 В Екатеринбурге разыскивают 16-летнего подростка
11:54 В одном из сёл Свердловской области при пожаре в частном доме погиб человек
11:40 В Екатеринбурге сократят интервалы движения поездов метро в будни
11:33 В Ревде студентку обманули «представители вуза» с помощью демонстрации экрана
20:00 «Новые люди» выступили с заявлением по поводу ситуации с Владиславом Постниковым
17:50 В Свердловской области вступил в силу запрет на «наливайки»
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