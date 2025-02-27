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СМИ сообщают о смерти таксиста из Екатеринбурга после драки на дороге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге умер таксист, который подрался на дороге с другим водителем. Конфликт, о котором идёт речь, произошёл утром 1 марта на улице Краснофлотцев.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник, между водителями произошёл конфликт, и второй водитель преградил таксисту путь. Мужчины вышли из машины и стали выяснять отношения. В какой-то момент таксист получил удар, от которого упал, ударившись головой об асфальт. На этом, казалось бы, всё закончилось, автомобилисты разъехались, но позже водителю такси стало плохо. Он вызвал скорую. Уже в тяжёлом состоянии его доставили в реанимацию больницы №23, где он вечером скончался.
По данным издания, позже ударивший таксиста водитель был задержан. Им, как утверждается, оказался гражданин Узбекистана, который два года находится на территории России, не имея на то законных оснований. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».
Официально инцидент в СК ещё не комментировали.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник, между водителями произошёл конфликт, и второй водитель преградил таксисту путь. Мужчины вышли из машины и стали выяснять отношения. В какой-то момент таксист получил удар, от которого упал, ударившись головой об асфальт. На этом, казалось бы, всё закончилось, автомобилисты разъехались, но позже водителю такси стало плохо. Он вызвал скорую. Уже в тяжёлом состоянии его доставили в реанимацию больницы №23, где он вечером скончался.
По данным издания, позже ударивший таксиста водитель был задержан. Им, как утверждается, оказался гражданин Узбекистана, который два года находится на территории России, не имея на то законных оснований. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».
Официально инцидент в СК ещё не комментировали.
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