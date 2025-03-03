В связи со смертью таксиста после драки на дороге СК организует проверку по статье о халатности

– говорится в сообщении СК.

«Имеются сведения о том, что указанный гражданин иностранного государства пребывал в России нелегально. В рамках этой проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц в плане соблюдения миграционного законодательства»,