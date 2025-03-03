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В связи со смертью таксиста после драки на дороге СК организует проверку по статье о халатности
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Следственном комитете Свердловской области подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» – после смерти таксиста, подравшегося на дороге в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что с таксистом дрался иностранец, который находился в России незаконно. В СК сообщили, что он также работал таксистом. Сейчас решается вопрос об избрании иностранному гражданину меры пресечения.
Также в ведомстве сообщили, что из-за информации о нелегальном пребывании обвиняемого на территории страны было организовано проведение процессуальной проверки по статье 293 УК РФ – «Халатность».
Ранее сообщалось, что с таксистом дрался иностранец, который находился в России незаконно. В СК сообщили, что он также работал таксистом. Сейчас решается вопрос об избрании иностранному гражданину меры пресечения.
Также в ведомстве сообщили, что из-за информации о нелегальном пребывании обвиняемого на территории страны было организовано проведение процессуальной проверки по статье 293 УК РФ – «Халатность».
«Имеются сведения о том, что указанный гражданин иностранного государства пребывал в России нелегально. В рамках этой проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц в плане соблюдения миграционного законодательства»,
– говорится в сообщении СК.
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