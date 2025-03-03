В Асбесте на пешеходном переходе сбили пешехода





– сообщили в пресс-группе. «По факту нарушения правил дорожного движения водитель привлечена к административной ответственности по статьям 12.24 и 12.18 КоАП РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 3 марта, примерно в 13.00 в Асбесте на пешеходном переходе напротив дома №82 по улице Уральская сбили мужчину.Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении ГИБДД по Свердловской области, его сбила женщина, 1976 года рождения, на Toyota Avensis. Со слов водительницы, она поздно заметила пешехода. Установлено, что за 27 лет вождения она привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 33 раза. Все штрафы оплачены.Пострадавшим оказался мужчина, 1961 года рождения. В результате ДТП он получил травмы головы, мозга и брюшной полости. Его госпитализировали.