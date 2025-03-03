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В Первоуральске под колёса «Лады» выбежал 11-летний школьник
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня в Первоуральске на улице Вайнера под колёса 33-летнему водителю, ехавшему на Lada Priora, выскочил 11-летний школьник.
Как сообщили Вечерним ведомостям в свердловском управлении ГИБДД, мальчик не только выбежал на дорогу там, где это было делать не положено, но и близко к приближающемуся автомобилю. У водителя, к сожалению, шансов вовремя затормозить не было. В результате аварии ребёнка доставили в ДГБ №9.
Информацию о произошедшем автоинспекторы намерены передать в подразделение по делам несовершеннолетних.
Как сообщили Вечерним ведомостям в свердловском управлении ГИБДД, мальчик не только выбежал на дорогу там, где это было делать не положено, но и близко к приближающемуся автомобилю. У водителя, к сожалению, шансов вовремя затормозить не было. В результате аварии ребёнка доставили в ДГБ №9.
Информацию о произошедшем автоинспекторы намерены передать в подразделение по делам несовершеннолетних.
«Также запланировано обследование школы, где учится пострадавший, на предмет соблюдения программ обучения детей правилам дорожной безопасности. По факту ДТП проводится проверка»,
– сказали в ГАИ.
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