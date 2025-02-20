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Из-за ДТП в центре Екатеринбурга остановилось трамвайное движение по улице 8 Марта
Фото: Транспортные новости ЕКБ / t.me/newsEKBtransport
Из-за ДТП на перекрестке улиц 8 Марта – Фурманова остановилось трамвайное движение.
По данным телеграм-канала «Транспортные новости ЕКБ», на этом перекрёстке столкнулось четыре автомобиля. Трамваи в ДТП не участвовали.
По данному участку ходят трамваи под номерами: 1, 4, 10, 14, 15, 17 и 20.
Подробности ДТП пока неизвестны.
По данным телеграм-канала «Транспортные новости ЕКБ», на этом перекрёстке столкнулось четыре автомобиля. Трамваи в ДТП не участвовали.
По данному участку ходят трамваи под номерами: 1, 4, 10, 14, 15, 17 и 20.
Подробности ДТП пока неизвестны.
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