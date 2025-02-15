Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт из-за сильного ветра сел в Минводах

– передает слова очевидцев издание.

«Мы делаем ещё круг, и самолёт резко набирает высоту и взлетает. Пилот говорит, что экстренная ситуация. Мы все в шоке. Полетели в Минеральные Воды, по пути пилот сказал, что у нас кончается топливо»,