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Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт из-за сильного ветра сел в Минводах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Самолёт, летевший из Екатеринбурга в Сочи, не смог сесть из-за сильного ветра и ушёл на посадку в Минеральные воды.
Как сообщает Е1.ru, пассажиры сильно напугались из-за того, что самолёт сначала долго кружил над морем, а потом пилот сказал, что у них кончается топливо.
Сообщается, что часть пассажиров после посадки в Минводах решили добраться до Сочи на наземном транспорте.
Всего из-за непогоды на запасные аэродромы ушло 11 самолётов, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта. Воздушные судна сели в Минеральных водах, Грозном и Владикавказе.
Как сообщает Е1.ru, пассажиры сильно напугались из-за того, что самолёт сначала долго кружил над морем, а потом пилот сказал, что у них кончается топливо.
«Мы делаем ещё круг, и самолёт резко набирает высоту и взлетает. Пилот говорит, что экстренная ситуация. Мы все в шоке. Полетели в Минеральные Воды, по пути пилот сказал, что у нас кончается топливо»,
– передает слова очевидцев издание.
Сообщается, что часть пассажиров после посадки в Минводах решили добраться до Сочи на наземном транспорте.
Всего из-за непогоды на запасные аэродромы ушло 11 самолётов, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта. Воздушные судна сели в Минеральных водах, Грозном и Владикавказе.
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