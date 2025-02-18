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В Екатеринбурге посреди дороги загорелась «Газель» с людьми
Кадр из видео: E1.ru
Сегодня утром в Екатеринбурге на выезде из Академического прямо посреди дороги вспыхнула «Газель».
Кадры с выбегающими из горящей машины людьми опубликовал телеграм-канал Е1.ru. По данным издания, «Газель» принадлежит строительной компании. В момент, когда она загорелась, в салоне находилось 11 рабочих, которых водитель должен был отвезти на объект. Согласно последней информации, в результате пожара никто не пострадал.
Также ресурс пишет, что машина загорелась из-за неисправности газового оборудования. При этом сообщается, что она была была новой, с гарантией.
Кадры с выбегающими из горящей машины людьми опубликовал телеграм-канал Е1.ru. По данным издания, «Газель» принадлежит строительной компании. В момент, когда она загорелась, в салоне находилось 11 рабочих, которых водитель должен был отвезти на объект. Согласно последней информации, в результате пожара никто не пострадал.
Также ресурс пишет, что машина загорелась из-за неисправности газового оборудования. При этом сообщается, что она была была новой, с гарантией.
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