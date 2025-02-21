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В Берёзовском сгорел приют для животных в старом доме
Фото: «Берёзовский. Сила_БГО» / t.me/sila_bgo
Накануне вечером в Кировском посёлке в черте Берёзовского в двухэтажном деревянном доме, где находится приют для животных «Четыре лапы», вспыхнул пожар.
По данным телеграм-канала «Берёзовский. Сила БГО», сообщавшего о пожаре, волонтёр приюта Юрий Климов выкидывал животных из окна, чтобы спасти их. Сейчас он находится в реанимации Берёзовской ЦГБ.
Сколько животных удалось спасти, точно неизвестно. Несколько кошек увезли в «ВетЦентр», кто-то мог убежать. Сегодня, 24 февраля, в 09.00 волонтёры приюта хотят заняться поиском животных, которые могли разбежаться после пожара. Также они собираются помочь в разборе завалов, чтобы найти тех, кто, возможно, ещё жив и тех, кому уже не помочь.
Сбор средств для помощи животным был открыт на карту руководителя приюта «Четыре лапы» Ольги Чуб по номеру телефона +7-908-910-26-17, пишет телеграм-канал.
Также некоторых из спасённых животных можно забрать себе домой. Для этого нужно сегодня прийти в клинику на улице Театральной, 22.
По данным телеграм-канала «Берёзовский. Сила БГО», сообщавшего о пожаре, волонтёр приюта Юрий Климов выкидывал животных из окна, чтобы спасти их. Сейчас он находится в реанимации Берёзовской ЦГБ.
Сколько животных удалось спасти, точно неизвестно. Несколько кошек увезли в «ВетЦентр», кто-то мог убежать. Сегодня, 24 февраля, в 09.00 волонтёры приюта хотят заняться поиском животных, которые могли разбежаться после пожара. Также они собираются помочь в разборе завалов, чтобы найти тех, кто, возможно, ещё жив и тех, кому уже не помочь.
Сбор средств для помощи животным был открыт на карту руководителя приюта «Четыре лапы» Ольги Чуб по номеру телефона +7-908-910-26-17, пишет телеграм-канал.
Также некоторых из спасённых животных можно забрать себе домой. Для этого нужно сегодня прийти в клинику на улице Театральной, 22.
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