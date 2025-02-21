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В Берёзовском сгорел приют для животных в старом доме

08.52 Понедельник, 24 февраля 2025
Фото: «Берёзовский. Сила_БГО» / t.me/sila_bgo
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Накануне вечером в Кировском посёлке в черте Берёзовского в двухэтажном деревянном доме, где находится приют для животных «Четыре лапы», вспыхнул пожар.

По данным телеграм-канала «Берёзовский. Сила БГО», сообщавшего о пожаре, волонтёр приюта Юрий Климов выкидывал животных из окна, чтобы спасти их. Сейчас он находится в реанимации Берёзовской ЦГБ.

Сколько животных удалось спасти, точно неизвестно. Несколько кошек увезли в «ВетЦентр», кто-то мог убежать. Сегодня, 24 февраля, в 09.00 волонтёры приюта хотят заняться поиском животных, которые могли разбежаться после пожара. Также они собираются помочь в разборе завалов, чтобы найти тех, кто, возможно, ещё жив и тех, кому уже не помочь.

Сбор средств для помощи животным был открыт на карту руководителя приюта «Четыре лапы» Ольги Чуб по номеру телефона +7-908-910-26-17, пишет телеграм-канал.

Также некоторых из спасённых животных можно забрать себе домой. Для этого нужно сегодня прийти в клинику на улице Театральной, 22.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:40 В Екатеринбурге мужчина выплатил 1,4 миллиона рублей алиментов, чтобы не лишиться прав
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15:50 Свердловская область вошла в тройку лидеров по строительству коммерческой недвижимости
15:16 В Каменске-Уральском водительница сбила подростка и скрылась с места ДТП
14:04 В Екатеринбурге начальника отдела полиции №2 отправили в СИЗО по делу о взятке
13:42 В Сысерти при пожаре в бане погиб человек
12:53 Чиновнику свердловского министерства продлили арест по делу о выращивании конопли
12:28 В Екатеринбурге за пять лет в ДТП погибли 12 детей и 325 взрослых
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