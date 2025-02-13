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Под Камышловом в ДТП пострадал двухмесячный малыш
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили аварии, в которой пострадала двухмесячная малышка. ДТП произошло вчера в первую половину дня, примерно в 11.35, на трассе под Камышловом.
Как рассказали в областном УГИБДД, водительница Kia Rio – мать ребёнка, женщина 1988 года рождения, выбрала не самую безопасную скорость для поездки с ребёнком и не справилась с управлением – машину занесло и вынесло на снежный вал. В результате пострадала малышка, которой было всего два месяца. Кроме неё в машине находилась супруг и старшая дочка – шестилетняя девочка. Они, как и мать семейства, в порядке.
В результате малютка серьёзна пострадала. Её сначала доставили в больницу Камышлова, откуда позже перенаправили в Екатеринбург
Сообщается, что у матери девочек 12 лет водительского стажа. За это время она привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения 52 раза.
Как рассказали в областном УГИБДД, водительница Kia Rio – мать ребёнка, женщина 1988 года рождения, выбрала не самую безопасную скорость для поездки с ребёнком и не справилась с управлением – машину занесло и вынесло на снежный вал. В результате пострадала малышка, которой было всего два месяца. Кроме неё в машине находилась супруг и старшая дочка – шестилетняя девочка. Они, как и мать семейства, в порядке.
«Шестилетняя девочка была пристёгнута штатным ремнём безопасности, а двухмесячная девочка перевозилась в коробе от детской коляски»,
– рассказали в пресс-группе.
В результате малютка серьёзна пострадала. Её сначала доставили в больницу Камышлова, откуда позже перенаправили в Екатеринбург
Сообщается, что у матери девочек 12 лет водительского стажа. За это время она привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения 52 раза.
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