Возрастное ограничение 18+
Три человека пострадали в ДТП в Байкаловском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В свердловской Госавтоинспекции сообщают о трёх пострадавших в результате ДТП в Байкаловском районе на трассе, связывающей деревню Малаховка и село Бобровское. Там Chevrolet Niva и «Газель».
Авария произошла вчера, 17 февраля, примерно в 11.00 на 26-м километре дороги, недалеко от деревни Игнатьевка.
По данным регионального управления ГИБДД, 72-летний водитель «Шевроле», ехавший со стороны Малаховки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехала «Газель» под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали водитель «Шевроле», а также его пассажиры – две женщины, 1954 и 1953 годов рождения.
Установлено, что водитель Chevrolet Niva живёт в селе Черновское, что рядом с Малаховкой. За 46 лет вождения они ни разу не привлекался за нарушения ПДД. В момент аварии был в трезвом состоянии.
Авария произошла вчера, 17 февраля, примерно в 11.00 на 26-м километре дороги, недалеко от деревни Игнатьевка.
По данным регионального управления ГИБДД, 72-летний водитель «Шевроле», ехавший со стороны Малаховки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехала «Газель» под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали водитель «Шевроле», а также его пассажиры – две женщины, 1954 и 1953 годов рождения.
Установлено, что водитель Chevrolet Niva живёт в селе Черновское, что рядом с Малаховкой. За 46 лет вождения они ни разу не привлекался за нарушения ПДД. В момент аварии был в трезвом состоянии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Авария со смертельным исходом произошла в Ирбитском районе
17 февраля 2025
17 февраля 2025
В Екатеринбурге на Белореченской автобус налетел на ограждение
13 февраля 2025
13 февраля 2025
На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись три грузовика
13 февраля 2025
13 февраля 2025