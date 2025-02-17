Три человека пострадали в ДТП в Байкаловском районе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловской Госавтоинспекции сообщают о трёх пострадавших в результате ДТП в Байкаловском районе на трассе, связывающей деревню Малаховка и село Бобровское. Там Chevrolet Niva и «Газель».Авария произошла вчера, 17 февраля, примерно в 11.00 на 26-м километре дороги, недалеко от деревни Игнатьевка.По данным регионального управления ГИБДД, 72-летний водитель «Шевроле», ехавший со стороны Малаховки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехала «Газель» под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали водитель «Шевроле», а также его пассажиры – две женщины, 1954 и 1953 годов рождения.Установлено, что водитель Chevrolet Niva живёт в селе Черновское, что рядом с Малаховкой. За 46 лет вождения они ни разу не привлекался за нарушения ПДД. В момент аварии был в трезвом состоянии.