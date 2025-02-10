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Авария со смертельным исходом произошла в Ирбитском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, примерно в 19.35 в Ирбитском районе на трассе, ведущей от Камышлова к Ирбиту, произошло смертельное ДТП.
По данным управления ГИБДД по Свердловской области, водитель «ВАЗа» слишком сильно разогнался, из-за чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия ещё до приезда скорой, а водителя иномарки госпитализировали в ЦГБ Ирбита.
Установлено, что у водителя «ВАЗа» было 25 лет стажа вождения. За это время он привлекался за нарушение ПДД четыре раза.
По данным управления ГИБДД по Свердловской области, водитель «ВАЗа» слишком сильно разогнался, из-за чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия ещё до приезда скорой, а водителя иномарки госпитализировали в ЦГБ Ирбита.
Установлено, что у водителя «ВАЗа» было 25 лет стажа вождения. За это время он привлекался за нарушение ПДД четыре раза.
«В каком состоянии находился водитель в момент ДТП будет установлено в ходе судебно-медицинской экспертизы»,
– сказали в ГАИ.
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