Авария со смертельным исходом произошла в Ирбитском районе





– сказали в ГАИ. «В каком состоянии находился водитель в момент ДТП будет установлено в ходе судебно-медицинской экспертизы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером, примерно в 19.35 в Ирбитском районе на трассе, ведущей от Камышлова к Ирбиту, произошло смертельное ДТП.По данным управления ГИБДД по Свердловской области, водитель «ВАЗа» слишком сильно разогнался, из-за чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия ещё до приезда скорой, а водителя иномарки госпитализировали в ЦГБ Ирбита.Установлено, что у водителя «ВАЗа» было 25 лет стажа вождения. За это время он привлекался за нарушение ПДД четыре раза.