В Красноуральске легковушка не пропустила тепловоз

Фото: УГИБДД по Свердловской области





сообщили в областном УГИБДД. «По предварительным данным, водитель – женщина, 2022 года рождения, – при проезде железнодорожного переезда не убедилась в безопасности манёвра, вследствие чего допустила столкновение с тепловозом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Красноуральске на железнодорожном переезде, недалеко от дома на Янина, 36 с тепловозом столкнулась Chevrolet Lanos.С места ДТП девушку с травмами увезли в больницу. Машинист тепловоза вследствие столкновения с легковушкой никак не пострадал.