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В Красноуральске легковушка не пропустила тепловоз
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Красноуральске на железнодорожном переезде, недалеко от дома на Янина, 36 с тепловозом столкнулась Chevrolet Lanos.
С места ДТП девушку с травмами увезли в больницу. Машинист тепловоза вследствие столкновения с легковушкой никак не пострадал.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
«По предварительным данным, водитель – женщина, 2022 года рождения, – при проезде железнодорожного переезда не убедилась в безопасности манёвра, вследствие чего допустила столкновение с тепловозом»,
сообщили в областном УГИБДД.
С места ДТП девушку с травмами увезли в больницу. Машинист тепловоза вследствие столкновения с легковушкой никак не пострадал.
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