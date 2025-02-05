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В Екатеринбурге загорелся автосервис: площадь пожара — 1 000 квадратов
Скриншот из видео: МЧС России
В Екатеринбурге пожарные тушат крупный пожар в автосервисе на улице Кислородной. По данным ведомства, огонь распространился на площади 1 000 квадратных метров.
Как сообщили в МЧС России, на ликвидации огня задействованы 38 специалистов и 14 единиц техники.
По предварительной информации, пострадавших нет. Пожарным удалось локализовать возгорание, работа по полной ликвидации продолжается.
Как сообщили в МЧС России, на ликвидации огня задействованы 38 специалистов и 14 единиц техники.
По предварительной информации, пострадавших нет. Пожарным удалось локализовать возгорание, работа по полной ликвидации продолжается.
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