Во вторник в Свердловской области было зафиксировано 7 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Относительно спокойным выдался вчерашний вторник, 4 февраля, у свердловских пожарных. За минувшие сутки им приходилось выезжать на вызовы всего семь раз, если судить по сводке МЧС России.Четыре из семи вчерашних пожаров возникали в жилом секторе. Три — на территории Нижнего Тагила. Самый крупный из этих трёх — в садовом товариществе «Домостроитель», где огонь охватил жилой дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. На тушение его направили 11 пожарных, которые одолели огонь за 36 минут. Как выяснилось, возгорание в данном случае возникло из-за короткого замыкания электропроводки.Ещё один пожар в Нижнем Тагиле случился на проспекте Уральском. Там загорелась квартира на предпоследнем этаже девятиэтажки. Площадь пожара составила 6 квадратных метров, а на борьбу с ним было направлено 7 человек и 3 единицы спецтехники. К их приезду 22 жильца самостоятельно эвакуировались из высотки. Ещё одного человека огнеборцам пришлось спасать из огня и дыма, и с этим они справились успешно.