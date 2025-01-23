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СМИ сообщают о выпавшем из окна мужчине на Компрессорном в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возле дома №58/2 на улице Латвийской обнаружили тело мужчины. «Инцидент Екатеринбург» пишет, что он выпал из окна.
По данным ресурса, перед тем как выпасть мужчина выкидывал из окна вещи. Сам инцидент произошёл ночью. Что заставило мужчину выбрасывать вещи в позднее время суток, неизвестно.
Напомним, вчера под окнами дома на улице Советской, 39 прохожие обнаружили тело подростка.
По данным ресурса, перед тем как выпасть мужчина выкидывал из окна вещи. Сам инцидент произошёл ночью. Что заставило мужчину выбрасывать вещи в позднее время суток, неизвестно.
Напомним, вчера под окнами дома на улице Советской, 39 прохожие обнаружили тело подростка.
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