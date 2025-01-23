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СМИ сообщают о выпавшем из окна мужчине на Компрессорном в Екатеринбурге

09.51 Пятница, 24 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге возле дома №58/2 на улице Латвийской обнаружили тело мужчины. «Инцидент Екатеринбург» пишет, что он выпал из окна.

По данным ресурса, перед тем как выпасть мужчина выкидывал из окна вещи. Сам инцидент произошёл ночью. Что заставило мужчину выбрасывать вещи в позднее время суток, неизвестно.

Напомним, вчера под окнами дома на улице Советской, 39 прохожие обнаружили тело подростка.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:51 СМИ сообщают о выпавшем из окна мужчине на Компрессорном в Екатеринбурге
09:27 В Верхней Салде экипаж ДПС остановил ранее лишённого прав водителя с ребёнком в машине
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20:14 Спрос на чат-ботов среди екатеринбуржцев резко вырос, — говорят данные «Авито Услуг»
19:30 В Ельцин Центре открывается выставка Сергея Рогожкина «Моментальная фотография»
19:08 Житель Тавдинского района осужден за убийство жены
18:55 Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области накануне
17:49 В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с агрессивными собаками у школы №83
17:34 Екатеринбуржцы назвали самый удобный для восприятия формат рекламы
16:52 В Екатеринбурге на месте промзоны у ЦПКиО хотят возвести жилой квартал
16:38 Полиция и СК раскрыли подробности кровавой истории в Каменске-Уральском из 1993 года
15:34 Подозреваемого в убийстве семерых человек на Урале 32 года назад отправили в СИЗО
14:59 Из-за личинок екатеринбургскому предпринимателю не разрешили отправить деревянные крепления в Узбекистан
14:22 После аварии на новоберёзовской котельной прокуратура начала проверку
13:33 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 24 января
13:12 В декабре количество DDoS-атак на здравоохранение и сферу услуг в России выросло более чем в два раза
12:04 Жизнь попавшей под грузовик екатеринбурженке спасли врачи
11:37 СПК оштрафовали за непредставленную студенту скидку
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