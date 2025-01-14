Почти 30 пожаров ликвидировали свердловские пожарные в уикэнд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Минувшие два выходных дня выдались довольно хлопотными для пожарных Свердловской области. В общей сложности их вызывали на происшествия почти 30 раз: 15 раз в субботу и 12 — в воскресенье. Зато обошлось без пострадавших и погибших.Самым крупным пожаром выходных, согласно сводкам МЧС России по Свердловской области, стал тот, что заполыхал в посёлке Нагорном в субботу, 18 января. Там на улице Восточной горел магазин «Продукты». Огонь успел распространиться на площади 120 квадратных метров, но был потушен сравнительно быстро — за 72 минуты.Пожар чуть меньшего масштаба случился в воскресенье, 19 января. В селе Ключи по улице Водопьянова загорелось в гараже. Площадь этого возгорания составила 100 квадратных метров. Огнеборцы, приехавшие на вызов в количестве шести человек, справились с ним менее, чем за час. Но расшалившийся огонь успел уничтожить четыре транспортных средства.