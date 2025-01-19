В Нижнем Тагиле нетрезвый водитель «УАЗ» протаранил опору электропередач

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле ночью не обошлось без происшествий. Сегодня, около 03.00, возле 22-го дома на Металлургов «УАЗ» въехал в опору электропередач.Как выяснили представители местной ГИБДД, за рулём был 23-летний молодой человек со стажем вождения 4 года – за это время к административной ответственности за нарушение ПДД его привлекали 18 раз. И этот случай не был исключением. За руль в эту ночь парень сел в нетрезвом состоянии. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом воздухе 0,560 мг/л алкоголя. Комментировать своё состояние и аварию виновник происшествия отказался.В результате ДТП нетрезвый водитель получил травмы головы и множество ссадин, но от медицинской помощи отказался.В отношении водителя составили протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за пьяную езду, а также по статье 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожного сооружения, сообщили в областном УГИБДД.