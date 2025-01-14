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На станции метро «Машиностроителей» умерла девушка
Фото: «Бандитский центр» / Telegram
Сегодня, 20 января, утром в екатеринбургском метрополитене на станции «Машиностроителей» скончался человек. Очевидцы сообщают, что это девушка.
Как сообщает телеграм-канал «Бандитский центр», ещё в вагоне одной из пассажирок стало плохо. Неравнодушные вывели её из поезда, посадили на лавочку и вызвали скорую, но врачи приехать не успели.
Официально этот инцидент ещё не комментировали. По данным СМИ, смерть девушки не носит криминальный характер.
Как сообщает телеграм-канал «Бандитский центр», ещё в вагоне одной из пассажирок стало плохо. Неравнодушные вывели её из поезда, посадили на лавочку и вызвали скорую, но врачи приехать не успели.
Официально этот инцидент ещё не комментировали. По данным СМИ, смерть девушки не носит криминальный характер.
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