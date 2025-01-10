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СМИ сообщают о напряжённом разговоре по телефону перед покушением на убийство детей в Красноуральске
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Женщина, которая сначала порезала своих детей, а потом покончила с собой в Красноуральске, перед тем как попытаться убить собственных детей ругалась по телефону.
Как сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда», ссылаясь на свой источник, что дети рассказали о напряжённом телефонном разговоре перед тем, как их собственная мать на них напала. По их словам, она с кем-то ругалась по телефону, после чего схватилась за нож.
Кроме этого, издание сообщает, что раньше погибшая раньше жила в Екатеринбурге, но якобы переехала в Красноуральск из-за проблем с подразделением по делам несовершеннолетних. Кроме того, на новом месте ей стало проще платить за квартиру.
Также URA.RU, писавшее о больших долгах женщины, сообщает со ссылкой на своего собеседника, что женщина якобы на протяжении трёх часов пытала своих детей, а её дочь якобы рассказала, что мать была пьяна и разговаривала сама с собой.
Напомним, что трагедия произошла минувшей ночью. Женщина сначала ранила ножом своих семилетнего сына и девятилетнюю дочку, а потом покончила с собой – её тело обнаружили под окнами. После случившегося СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
Как сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда», ссылаясь на свой источник, что дети рассказали о напряжённом телефонном разговоре перед тем, как их собственная мать на них напала. По их словам, она с кем-то ругалась по телефону, после чего схватилась за нож.
Кроме этого, издание сообщает, что раньше погибшая раньше жила в Екатеринбурге, но якобы переехала в Красноуральск из-за проблем с подразделением по делам несовершеннолетних. Кроме того, на новом месте ей стало проще платить за квартиру.
Также URA.RU, писавшее о больших долгах женщины, сообщает со ссылкой на своего собеседника, что женщина якобы на протяжении трёх часов пытала своих детей, а её дочь якобы рассказала, что мать была пьяна и разговаривала сама с собой.
Напомним, что трагедия произошла минувшей ночью. Женщина сначала ранила ножом своих семилетнего сына и девятилетнюю дочку, а потом покончила с собой – её тело обнаружили под окнами. После случившегося СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
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